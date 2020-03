Gilberto Duarte enfrenta a pandemia em França: "Comprei umas latas de atum Bom Petisco"

Relato a O JOGO de Gilberto Duarte, jogador do Montpellier, também a sofrer as consequências da pandemia do Covid-19 que, em França, regista 3661 casos, sendo 785 só de ontem, com 79 mortes.

"Ontem de manhã, o treino já só foi futebol e um bocadinho de ginásio. A seguir houve reunião com a Direção do clube, que decidiu suspender a atividade para todos os escalões, sem haver data certa para voltarmos a atividade. A Liga também continua a ter reuniões para decidir o que fazer", relatou-nos Gilberto Duarte, jogador do Montpellier, também a sofrer as consequências da pandemia do Covid-19 que, em França, regista 3661 casos, sendo 785 só de ontem, com 79 mortes.

"Ao contrário do que acontece em Portugal, e vou sabendo as notícias pela minha mãe, mas acima de tudo pelo Twitter, aqui não havia pânico, não há qualquer tipo de caos, nada, estavam todas as pessoas ordeiramente a fazer compras"

"Vou começar hoje [ontem] o isolamento, vou ficar em casa o mais possível", continuou o lateral-esquerdo, já depois de ter chegado ao apartamento onde vive vindo das compras. "Trouxe alimentos, algumas coisitas para ter no congelador, cereais, leite e água. Foi pouca coisa, porque estou sozinho e não preciso de mais nada. Mas também comprei umas latas de atum Bom Petisco, aquele produto português só para matar saudades", disse, bem-disposto, o meia-distância, referindo-se depois ao que pôde observar: "Ao contrário do que acontece em Portugal, e vou sabendo as notícias pela minha mãe, mas acima de tudo pelo Twitter, aqui não havia pânico, não há qualquer tipo de caos, nada, estavam todas as pessoas ordeiramente a fazer compras. Digamos que a única diferença é que eram mais do que o habitual, como se fosse um fim de semana."

Com esta paragem forçada devido ao coronavírus, Gilberto Duarte gostaria de aproveitar para vir até Portugal, mas não pode. "Não posso sair agora de França, teria de pedir autorização ao Estado, além de que estão a pensar fechar fronteiras. As escolas já foram todas fechadas e até algumas lojas em centros comerciais estão encerradas", contou ainda o algarvio. "Estou a seguir as indicações que tenho, evito sítios fechados, especialmente que tenham muita gente, mas, de resto, tento manter a vida normal", assegurou ainda o internacional A.



Um algarvio preocupado



Para além da natural preocupação de uma forma geral, Gilberto Duarte, um orgulhoso algarvio - é de Lagoa e começou a jogar no emblema local - , está também algo apreensivo com o que pode acorrer na região mais a sul do país. "Falo com a minha mãe muitas vezes e vou estando informado", explica, continuando: "Sendo o Algarve uma região que vive do turismo, a situação poderá complicar-se. Sei que já começam a sentir-se consequências, com gente a cancelar as reservas das férias para o verão.