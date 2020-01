Gilberto Duarte de visita à Seleção Nacional revela boa notícia

Gilberto Duarte Lateral-esquerdo do Montpellier, ainda a recuperar de lesão, visitou a Seleção Nacional no estágio.

A presença de Gilberto Duarte, grande bandeira do andebol português, no estágio da Seleção Nacional foi a grande surpresa do dia de ontem.

"Pelo que aconteceu, é um momento especial estar aqui, é muito bom poder mostrar o meu apoio fisicamente. Sinto-me feliz, não sabia como ia reagir, mas estou a sentir-me bem, estou a gostar de ver como eles estão, ver este ambiente, já estive com jogadores com quem joguei no passado, estou a por a conversa em dia, está a ser um bom feeling", disse o lateral-esquerdo do Montpellier, contando que os colegas "não sabiam que vinha", pelo que, contou, "a reação de alguns foi engraçada".

"Todos me receberam bem, mostraram-se preocupados com a minha condição e demos duas de letra", explicou. Ver os jogos de Portugal é que já não é tão bom. "Foi difícil ver em casa, é o mesmo sentimento ao ver os jogos do clube. Graças a Deus que não estou habituado a ter lesões e é sempre estranho ver um jogo da minha equipa pela televisão", referiu, dizendo-se, porém "feliz" com o que viu.

Aliás, a apreciação ao desempenho de Portugal mereceu palavras muito elogiosas do meia-distância natural de Porches, no Algarve: "Estão a ser fantásticos, estão a fazer uma campanha do outro mundo e que me está a deixar, a mim e a um país inteiro, com um orgulho tremendo", admitiu. "Eu treino com eles há muitos anos e o que eles estão aqui a fazer não me surpreende muito, sei a qualidade deles e é isso que eles estão a mostrar neste Campeonato da Europa, digamos que estão a um nível europeu", prosseguiu.

Perante tão boa caminhada, Portugal derrotou a França (seleção mais titulada do mundo) e a Bósnia, Gilberto Duarte diz que "Portugal já está no main round, nas 12 melhores equipas da Europa, quando antes eram 24, por isso agora podem fazer o que ninguém na Europa espera".

Lesionado, encontrando-se em fase de recuperação, Gilberto revelou que teve uma boa notícia e tem um sonho, mas, para já, como adepto, fez questão de frisar. "Estou a recuperar, soube no início da semana que não tenho de ser operado e agora é fazer o processo de recuperação. Recuperar para quê? Recuperar para os Jogos Olímpicos (risos), mas atenção que eu estou a dizer isto como adepto. Os jogadores estão focados no que têm de fazer agora, estão com os pés bem assentes, o espírito deles é esse, sabem o que estão a fazer e não estão a dar o passo maior do que podem dar.".

Por fim, o antigo jogador do FC Porto, um dos três verdadeiros heptacampeões nos azuis e brancos, comentou as palavras da grande estrela da Noruega Sander Sagosen, central do PSG, que, elogiando a equipa das Quinas, disse não a conhecer muito bem: "Não sei o contexto em que ele referiu isso ou se quis dar alguma ideia de que Portugal não existe, mas há uma seleção [França] que vai para casa amanhã e, se não conhece, vai passar a conhecer", respondeu.