Gilberto Duarte a O JOGO: "Voltei a ter boas sensações"

Gilberto Duarte esteve na final-four da Liga Europeia pelos alemães do Goppingen e destacou-se no jogo que valeu o terceiro lugar. Lateral-esquerdo de Lagoa, que faz parte da história do FC Porto, ao ter participado em todos os campeonatos do até aí inédito hepta, sublinha a vitória do Benfica no ano passado e as Champions de Luís Frade.

Pela segunda vez na carreira, Gilberto Duarte esteve num ponto alto do andebol europeu: depois de ter jogado uma final-four da Liga dos Campeões, pelo Barcelona, em 2018/19, desta vez o natural de Lagoa, que joga agora no alemão Goppingen, disputou a final a quatro da Liga Europeia, em Flensburgo (Alemanha). Perdeu nas "meias" com o espanhol Granollers, por 31-29, para depois bater o francês Montpellier - onde jogou três temporadas -, por 33-29, garantindo o terceiro lugar. O algarvio fez dois golos em três remates,três assistências e dois roubos de bola no jogo que valeu o pódio. O Fuchse Berlim ergueu o troféu pela primeira vez(tinha três Taças EHF).

"Quando vim para o Goppingen sabia que a equipa estava na Liga Europeia e, desde que se entra em qualquer competição, é para chegar o mais longe possível. Por isso, na minha cabeça estava a possibilidade de chegarmos à final-four", reconheceu Gilberto Duarte a O JOGO, em dia de folga. "Esta foi uma época muito atípica, porque estávamos a jogar mal no campeonato, mas bem na Liga Europeia", considerou ainda.

O lateral-esquerdo de 32 anos, um dos três verdadeiros heptacampeões pelo FC Porto, a par dos já retirados Hugo Laurentino e Ricardo Moreira, não quer qualquer elogio pessoal por voltar a finais europeias, antes exulta com outros feitos nacionais. "Bom para o andebol português foi o Benfica ter ganho a Liga Europeia no ano passado e o [Luís] Frade poder vir a ganhar uma terceira Liga dos Campeões", atesta, reconhecendo que, "sem ter em conta os resultados desportivos, individualmente foi bom por ter tido boas sensações, mais tempo a atacar e sentir-me bem".

De resto, Gilberto "sabia que ia ser difícil" erguer o troféu, mesmo estando numa equipa alemã, por ter consciência de que "as quatro equipas eram todas favoritas na luta pelo troféu".