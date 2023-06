Gabriel Conceição é o melhor da Europa no andebol de praia

Andebolista do FC Gaia, central de 18 anos, viveu uma noite de segunda-feira mágica, recebendo o prémio de melhor da Europa na variante de praia em Viena

Gabriel Conceição, central de 18 anos do FC Gaia, é também jogador de andebol de praia, pelos Tigres, de Espinho. Gabi, como é carinhosamente tratado, foi eleito o MVP do Europeu que recentemente se realizou na Nazaré, mas esta noite, em Viena, onde fica a sede da Federação Europeia (EHF) foi distinguido como melhor jogador do ano da variante. "É um dia que jamais esquecerei", disse a O JOGO.

"Mandaram-me um e-mail a dizer que estava convocado para a gala e que ia ganhar o prémio", referiu ainda o jovem, atleta, que se referiu a "algo indescritível, algo que nunca esperei", dizendo: "Se há um/dois anos me dissessem que ia estar nesta gala e receber este prémio, não acreditava".

Sendo jogador de pavilhão e de praia, Gabriel Conceição não consegue escolher. "Gosto muito das duas, são a minha paixão e o que quero é ser andebolista profissional", assegurou.

Nesta mesma gala, que premiou os melhores de 2022/23, o dinamarquês Simon Pytlick, lateral-esquerdo do GOG, da Dinamarca, mas já com contrato assinado com os alemães do Flensburg, recebeu a mesma distinção mas referente indoor.

No feminino, a vencedora foi a norueguesa Katrine Lunde, guarda-redes bicampeã olímpica que atua no Vipers Kristiansand, da Noruega.