Gabriel Cavalcanti é a novidade nos 19 convocados para o Mundial'2023

Portugal vai entrar em estágio no próximo dia 26 e irá fazer um torneio na Noruega antes do início da fase final, em Kristianstad, Suécia, a 12 de janeiro

O selecionador nacional, Paulo Pereira, já divulgou os convocados para o primeiro estágio de preparação para o Mundial que se irá realizar em Rio Maior, entre os dias 26 e 30 de dezembro. Será a segunda presença consecutiva na maior prova mundial, que se realizará na Polónia e Suécia, de 11 a 29 de janeiro. Gabriel Cavalcanti é a única novidade na lista de 19 jogadores, que terão um torneio de preparação na Noruega no início de janeiro.

Paulo Pereira, explicou que "este primeiro estágio é um momento de regressar a novas rotinas, trataremos de, em alguns detalhes, ver os atletas de forma diferente, tendo em conta que alguns terão duas semanas de repouso, outros terão uma semana e outros apenas dois dias."

"Tendo em conta que são 12 treinos até à viagem para a Noruega, todas as dimensões de treino vão ser trabalhadas ao mesmo tempo, com uma interação ótima entre elas. Mas como é óbvio, este primeiro estágio incidirá muito em aspetos físicos até porque no Mundial vamos ter jogos sucessivos, com um dia de intervalo e teremos que estar preparados para eles", diz Paulo Pereira, afirmando que o foco estará a 100% já no Mundial.

Portugal vai defrontar Islândia (dia 12 de janeiro), Coreia do Sul (dia 14) e Hungria (dia 16), sempre em Kristianstad, na Suécia, sendo as partidas transmitidas na RTP2.

Como preparação, a Seleção Nacional jogará antes a Gjensidige Cup, em Trondheim, na Noruega, frente à equipa local (a 5 de janeiro), os Estados Unidos (dia 7) e o Brasil (dia 8).

Entre os jogadores chamados nota-se a ausência do lateral-direito João Ferraz, devido a lesão - Francisco Costa e Diogo Silva foram os eleitos para a posição -, e ainda a estreia absoluta de Gabriel Cavalcanti, um internacional sub-21 que se vai juntar ao irmão Alexandre.

CONVOCADOS

Guarda-redes: Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Nantes) e Miguel Espinha (Cesson-Rennes).

Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Nantes).

Laterais: André Gomes (Melsungen), Alexandre Cavalcanti (Nantes), Fábio Magalhães (FC Porto), Gabriel Cavalcanti (BM Cisne), Martim Costa (Sporting), Francisco Costa (Sporting) e Diogo Silva (Pauc).

Pivôs: Alexis Borges (Benfica), Luís Frade (Barcelona) e Victor Iturriza (FC Porto).

Centrais: Miguel Martins (Pick Szeged) e Rui Silva (FC Porto).