Os dois guarda-redes do FC Porto destacaram-se no empate (33-33) na receção ao Barcelona, campeão da Europa, na sexta jornada da Liga dos Campeões

É certo que Sebastian Frandsen, o gigante dinamarquês de 2,04 metros da baliza do FC Porto, destacou-se frente ao Barcelona com uma série de estupendas e decisivas defesas. No total, foram 10.

Mas, na hora de escolher a melhor defesa da sexta jornada da Liga dos Campeões a EHF elegeu a realizada por Mitrevski, o outro guarda-redes do FC Porto, que no lance que lhe valeu o prémio evitou o empate a 26 golos.