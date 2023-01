Frandsen deixa FC Porto no final da temporada

Guarda-redes dinamarquês vai rumar ao Fredericia.

Sebastian Frandsen, guarda-redes do FC Porto desde 2021/22, vai deixar os tricampeões nacionais no final da temporada, tendo já assinado pelo Fredericia, clube do seu país natal, a Dinamarca.

"Escolhi mudar para aqui porque combina bem com a minha carreira e vida pessoal", disse o gigante de 2,04m na apresentação organizada pelo novo emblema. "Graças à experiência que tenho ganho no FC Porto, vou ser uma melhor versão de mim", prometeu.

Com a saída de Frandsen, os azuis e brancos terão de ir buscar um novo guardião para fazer dupla com Nikola Mitrevski, que tem contrato até 2023/24, ou recuperar Diogo Rêma, emprestado ao FC Gaia.