Francisco Tavares perto do principal escalão francês 

Com a renovação do espanhol Mamadou Gassamá e o regresso de Pedro Portela, Tavares, que até está a fazer uma bela temporada, perde espaço no plantel leonino

O ponta-direita do Sporting Francisco Tavares deverá ingressar no Ivry, 13.º classificado da Starligue - o principal escalão francês -, clube treinado pelo mítico defensor Didier Dinart.

Com a renovação do espanhol Mamadou Gassamá e o regresso de Pedro Portela, que está há cinco anos em França, os últimos dois no Nantes, Tavares, que até está a fazer uma bela temporada, perde espaço no plantel leonino. Aos 26 anos, mudará de país.