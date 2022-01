França recupera, bate Dinamarca e está nas meias-finais do Europeu de andebol

Nas meias-finais do torneio, que decorre na Hungria e Eslováquia, a França vai defrontar a Suécia, campeã europeia em quatro ocasiões, enquanto a bicampeã europeia Espanha medirá forças com a Dinamarca, bicampeã mundial e prata olímpica em Tóquio'2020.

A França travou esta quarta-feira a Dinamarca (30-29) na derradeira ronda da fase principal do Europeu de andebol e apurou-se para as meias-finais, um desfecho que tirou a Islândia do lote das quatro melhores equipas do torneio.

Na MVM Dome, em Budapeste, a campeã olímpica tinha obrigatoriamente de vencer ou empatar frente à já apurada seleção nórdica, à partida para a última jornada do Grupo I, mas a entrada aquém, face a um resultado desnivelado de 5-1, colocou os gauleses em apuros.

Com uma desvantagem de 17-12 ao fim dos primeiros 30 minutos, a toada manteve-se após o descanso, até perto do final, altura em que uma das candidatas à vitória final virou o resultado e aplicou o primeiro desaire aos dinamarqueses na prova. Hugo Descat e Dika Mem, com oito golos cada, foram os grandes obreiros da reviravolta.

Nas meias-finais do torneio, que decorre na Hungria e Eslováquia, a França vai defrontar a Suécia, campeã europeia em quatro ocasiões (1994, 1998, 2000 e 2002), enquanto a bicampeã europeia Espanha medirá forças com a Dinamarca, bicampeã mundial e prata olímpica em Tóquio'2020.

No primeiro jogo do dia, a Islândia fez o que lhe competia e cilindrou a equipa de Montenegro por 10 golos de diferença (34-24), com o jogador de primeira linha Ómar Ingi Magnússon a anotar 11 golos em 15 tentativas, bem secundado pelo ponta Bjarki Már Elísson (oito).

Já sem ambições na competição, a seleção dos Países Baixos, que, tal como a Islândia, também bateu Portugal na fase preliminar, e a Croácia, atual vice-campeã, enfrentaram-se apenas para cumprir calendário.

Os neerlandeses, que ao intervalo comandavam por 15-13, viram os balcânicos recuperar da desvantagem no segundo tempo e liderar por três golos de vantagem, anulada nos instantes finais (28-28). O croata Ivan Martinovic (12 golos) foi o maior artilheiro do desafio.