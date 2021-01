França e Noruega também vencem: grupo de Portugal resolve-se na última jornada

Portugal sonha com os quartos de final do Mundial

Os pontos de destaque de mais um dia do Mundial de andebol, que se disputa no Egito.

As seleções de andebol de Portugal, França e Noruega venceram esta sexta-feira Suíça, Islândia e Argélia, respetivamente, e adiaram para a última jornada da ronda principal do Mundial as decisões sobre a passagem aos quartos de final.

A caminho da última jornada, no domingo, com uma final frente à França, líder com oito pontos, o sete Paulo Pereira mostrou uma faceta de segurança e chegou aos seis pontos, os mesmos dos noruegueses, que fecham com os islandeses.

Os lusos nunca estiveram sempre em desvantagem e acabaram por ganhar por quatro golos, mesmo que tenha passado por momentos de aperto, em que os suíços, que haviam surpreendido a Islândia (20-18), podiam ter empatado.

O central Andy Schmid, melhor marcador do encontro, com 11 golos, foi outra das razões pelas quais os helvéticos resistiram durante tanto tempo, enquanto o pivô Victor Iturriza foi o mais certeiro na equipa lusa, com sete.

Os seis pontos conseguidos por Portugal foram igualados pela Noruega, que bateu a Argélia por expressivos 36-23, uma diferença de 13 golos que traduz o domínio completo dos nórdicos.

A dado ponto, a vantagem norueguesa era de 15 golos, já no segundo tempo, garantindo que as aspirações da formação europeia seguem imaculadas, ao contrário dos argelinos, últimos com zero pontos.

No jogo mais equilibrado da ronda, a França teve de suar para vencer a Islândia por 28-26, com Elisson (oito golos) a liderar os islandeses a uma exibição sólida, tendo chegado a liderar por dois golos (22-20), já bem dentro do segundo tempo.

Ainda assim, a força coletiva dos franceses acabou por se impor, com Mem (sete golos) a impulsionar os gauleses para segurarem a liderança do grupo, ficando próximos da fase seguinte da competição.

As decisões da poule, em que os dois primeiros avançam para os quartos de final, ficaram, assim, adiadas para domingo, com Portugal a enfrentar a França, hexacampeã mundial, mas que foi eliminada pelos lusos no Euro2020, e a vice-campeã Noruega a bater-se com a já afastada Islândia. A seleção portuguesa está obrigada a vencer.

No grupo IV, a Suécia perdeu a liderança isolada, somando seis pontos, ao empatar ante a Eslovénia (28-28), numa partida equilibrada em que os suecos, ainda assim, estiveram quase sempre na frente do marcador, cedendo a igualdade na fase final.

O resultado deixa os nórdicos igualados em lugar de qualificação com o anfitrião Egito, que hoje se impôs à Bielorrússia por 35-26.

Uma vantagem de nove golos, para um resultado final de 35-26, confirma a boa exibição dos "faraós', que ao intervalo já venciam por 21-14, ante os bielorrussos, que, com dois pontos, já estão impedidos de seguir para os "quartos'.

A última ronda vai decidir os dois apurados, com a equipa que representa a Federação Russa de Andebol a bater a Macedónia do Norte (zero pontos) por expressivos 32-20.

Os russos chegaram aos cinco pontos, no terceiro lugar, às custas de uma exibição coletiva, com 12 marcadores de golo diferentes, e na última jornada enfrentam a Suécia, com os egípcios a medirem forças com os eslovenos.

Na President's Cup, destinada às equipas que não seguiram para a ronda principal, Marrocos pôs fim a um "jejum' de vitórias em Mundiais que durava desde 2007, ao bater a Coreia do Sul por 32-25.