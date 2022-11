França e Montenegro nas "meias" do Europeu de andebol feminino

Redação com Lusa

Sobra apenas uma vaga para o grupo final de quatro.

A França e o Montenegro apuraram-se, em Skopje, para as meias-finais do Europeu de andebol feminino, organizado conjuntamente por Eslovénia, Montenegro e Macedónia do Norte.

Com a Noruega já qualificada, desde segunda-feira, sobra apenas uma vaga para o grupo final de quatro, que vai ser discutida na quarta-feira por Dinamarca, Suécia e Eslovénia, no Grupo I, em Liubliana.

No Grupo II, em Skopje, a França, campeã olímpica, bateu a Alemanha, por 28-21, e o Montenegro superou a Roménia, por 35-34.

A vitória do Montenegro foi bem apertada e deve muito à prestação da central Itana Gibric, melhor jogadora da partida e marcadora de oito golos, falhando somente dois remates.

Jolanka Radicevic, única sobrevivente da seleção que foi campeã da Europa há 10 anos, também marcou oito golos.

O golo final das montenegrinas, de penalidade, foi marcado por Una Radicevic, que se despede da modalidade no final do torneio, fazendo então 35-33, tornando 'inútil' o golo final das romenas.

Em dúvidas para as 'meias' fica a central Milena Raicevic, que saiu de maca, lesionada.

Menos dramática foi a vitória das francesas, que, pela quarta vez consecutiva, atingem as meias-finais.

O resultado, ainda assim, não reflete a forma 'errática' como se comportou o ataque gaulês - situação mais do que compensada pela 'muralha' defensiva.

Cleopatre Darleux confirma-se cada vez mais como a melhor guarda-redes do torneio, chegando hoje aos 43 por cento de eficácia defensiva, ao intervalo.

A França regressou do intervalo com quatro golos de vantagem, 13-9, e só nos 10 minutos finais conseguiu, finalmente, alargar a diferença.

Destaque a nível ofensivo para Orlane Kanor e os seus cinco golos.