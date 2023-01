França bate Suécia e defronta Dinamarca na final do Mundial de andebol

Chega invicta à final de domingo, a disputar pelas 20h30 locais (19h30 em Lisboa).

A França venceu esta sexta-feira por 31-26 a Suécia, em Estocolmo, e vai disputar no domingo a final do Mundial de andebol com a bicampeã em título Dinamarca, que afastou a Espanha (26-23), reeditando o jogo decisivo de 2011.

Há 12 anos, igualmente na Suécia, a França, que já ergueu o troféu por seis vezes, sendo a seleção com mais triunfos, conquistou o título ao vencer a Dinamarca no prolongamento, por 37-35, após uma igualdade a 31-31 no fim do jogo.

Mais recentemente, a França sagrou-se campeã olímpica ao vencer a Dinamarca por 25-23 na final de Tóquio'2020 (disputado em 2021 devido à pandemia de covid-19), enquanto no Rio'2016 o ouro foi para a seleção nórdica que se impôs por 28-26 aos gauleses.

A França, que esta sexta-feira dominou o encontro frente à campeã europeia e vice mundial Suécia, coanfitriã da prova juntamente com a Polónia, chega invicta à final de domingo com a Dinamarca, a disputar pelas 20h30 locais (19h30 em Lisboa).

A seleção gaulesa, mais eficaz nas várias ações de jogo, assumiu a liderança do marcador com um parcial de 4-0, aos 6-3, mantendo a vantagem de três golos até aos 9-6, altura em que a Suécia reduziu a diferença para apenas um aos 9-8.

A reação da seleção nórdica, a evidenciar falta de consistência no seu jogo e a ausência do lesionado Jim Gottfridsson, embateu na eficácia defensiva e ofensiva da França, que, com quatro golos consecutivos, aumentou a vantagem para cinco golos aos 14-9.

A Suécia, a jogar perante o seu público, em Estocolmo, falhou um livre de sete metros para reduzir, e do desacerto nórdico tirou partido a França para chegar ao intervalo a vencer por quatro golos, aos 16-12, que deixou a via aberta para a final.

A seleção nórdica evidenciava alguma dificuldade em construir o seu jogo ofensivo, face ao bom posicionamento defensivo da França, que manteve a vantagem de quatro golos à passagem dos 18-14, 20-16 e 22-18, e aumentou para cinco aos 23-18.

Uma postura mais agressiva por parte dos suecos na segunda parte permitiu reduzir a diferença para três golos aos 23-20 e dois aos 24-22, mantendo aceso o sonho da final, mas um maior conjunto de soluções no banco gaulês permitiu rodar a equipa e manter a eficácia.

A França, bem defensivamente e mais eficaz na concretização, voltou a abrir a margem para três golos aos 26-23, que elevou para cinco aos 28-23, e que lhe permitiu sentenciar o jogo aos 31-26 e marcar encontro no domingo com a Dinamarca.

O pivô Ludovic Fabregas, com seis golos em sete remates, e o lateral Dica Mem, com cinco, ambos do Barcelona, foram os jogadores franceses em destaque na concretização, enquanto na Suécia esse papel pertenceu a Eric Johansson, com cinco.

A final de domingo em Estocolmo será antecedida pelo jogo para a medalha de bronze, a disputar entre a Suécia e a Espanha, pelas 18h00 (17h00 em Lisboa). Alemanha e Noruega decidem o 5.º e 6.º lugar, pelas 15h30 (14h30) e Egito e Hungria o 7.º e 8.º, pelas 13h00 (12h00).