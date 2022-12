Frade, jogador do Barcelona, já antevê final da Supertaça: " O FC Porto é mais pesado"

Declarações do jogador do Barcelona, no final do encontro com o Sporting (37-34)

Reação ao triunfo: "Foi um bom jogo e nós já sabíamos que ia ser difícil, porque o Sporting tem uma boa equipa, com jogadores jovens e destemidos. Não começámos muito bem, mas depois, mais à frente, conseguimos ir buscar o jogo com algumas alterações no esquema tático."

Final contra FC Porto: "Agora, com o FC Porto [na final de domingo], vai ser um quebra-cabeças e um jogo igualmente difícil. O FC Porto é "mais pesado", tem jogadores muito fortes, joga bem no 7x6 e é forte no um contra um, pelo que vai ser um jogo muito difícil".