Frade e Barcelona homenageiam Alfredo Quintana: veja as imagens

Pivô internacional A português colocou uma camisola do malogrado guarda-redes no centro do terreno e cumpriu-se um minuto de silêncio em jogo da 14:ª jornada da Champions

As homenagens a Alfredo Quintana sucedem-se um pouco por todo o lado e, esta quarta-feira, no Palau Blaugrana, foi a vez do Barcelona o fazer. Foi no encontro relativo à 14.ª e última jornada da Liga dos Campeões, em que venceu o Motor, da Rússia por 42-34.

Luís Frade, pivô internacional A português do Barcelona (fez um golo), estendeu uma camisola de Quintana no centro do terreno e cumpriu-se um minuto de silêncio.

No Twitter, os catalães escreveram "Eterno Alfredo Quintana".

Recorde-se que Alfredo Quintana sofreu uma paragem cárdiorrespiratória no passado dia 28, esteve internado cinco dias nos cuidados intensivos do Hospital de São João, tendo o óbito sido declarado na sexta-feira.