"Foi incrível a forma como vencemos. Sabíamos que não podíamos falhar"

Chema Rodriguez, técnico de andebol do Benfica, apontou o segredo para chegar a um título inédito no clube e na modalidade.

Com 42 anos, Chema Rodriguez foi um dos grandes obreiros da conquista europeia do Benfica, inédita para o clube e para o andebol português. No rescaldo do épico jogo com os alemães do Magdeburgo, que as águias venceram após prolongamento por 40-39, o técnico sublinhou o crescimento da modalidade no clube e o fantástico apoio dos adeptos benfiquistas, para além da qualidade dos seus jogadores. "Foi incrível a forma como vencemos. Foi como se estivéssemos em casa graças ao apoio dos nossos adeptos. Depois do apoio que nos deram, sabíamos que não podíamos falhar e teríamos de lutar até ao final", disse o espanhol, chegado à Luz em 2020/21 e com mais um ano de contrato.

De medalha de campeão da Liga Europeia ao peito, Chema foi desafiado a descrever o que aquele troféu representava e fê-lo numa só palavra. "Se pudesse resumir numa palavra o significado desta medalha, diria família. Família em que se transformou a equipa, o clube e os adeptos. Todas as modalidades do clube uniram-se em torno desta equipa", revelou o antigo central.

Não esquecendo o caminho percorrido até ao sucesso, o treinador lembrou que os dois jogos com o Wisla Plock e o Magdeburgo foram apenas os mais importantes de uma longa caminhada que se iniciou na primeira ronda de qualificação frente aos suíços do HC Kriens-Luzern. "Estes foram os dias mais visíveis, mas há que olhar para trás e ver o que foi feito desde o início da época. O clube tem feito um enorme esforço para que a modalidade cresça. Há que olhar para o que a equipa fez na fase de grupos. Passámos uma das equipas mais difíceis, o Toulouse, nas rondas a eliminar. Tivemos que ultrapassar muitos obstáculos. Estes dois jogos foram os mais visíveis, mas durante toda a competição fizemos coisas incríveis", defendeu.

Questionado se ficaria satisfeito de o Benfica recebesse um wildcard para participar no Mundial de clubes, denominado Super Globe, tal como aconteceu com o Magdeburgo em 2021, quando o clube alemão venceu a Liga Europeia, Chema Rodriguez apenas sorriu. "Não pensei nisso. Agora quero é festejar este título", respondeu.