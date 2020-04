Craque no andebol e agora enfermeiro em Inglaterra: "Há laboratórios 24 horas"

Álvaro Martins, antigo ponta-esquerda de, entre outros, ABC, Sporting e seleção, com 124 internacionalizações, é enfermeiro em Inglaterra e contou a O JOGO o que por lá se passa.

Álvaro Martins, foi um verdadeiro "malabarista" nos pavilhões, com as famosas roscas que valeram centenas de golos espetaculares, mas hoje, com 46 anos, é enfermeiro e está há cinco anos em Inglaterra a trabalhar O ponto mais alto da carreira do antigo extremo foi jogar a final da Liga dos Campeões, em 1993/94, ao serviço do ABC. Mais de 25 anos volvidos, Álvaro Martins é enfermeiro. coordenador/gestor no The Willows Nursing Home e NHS Hospital South Wing, em Bedford, Inglaterra.

Em que ponto se encontra a pandemia do Coronavírus no Reino Unido?

Julgo que podemos dizer que nos encontrarmos praticamente no mesmo estado que em Portugal em termos de fase de desenvolvimento epidemiológico. Mas aqui a situação está a agravar-se: temos mais de 22 140 casos confirmados, 1408 óbitos relacionados diretamente com a Covid-19 e um número incerto de infetados não diagnosticados. E, esse, assume-se como o maior fator de risco. É óbvio que existem testes a serem realizados e temos laboratórios a funcionar 24 horas por dia para se poder, diariamente, reajustar as intervenções, sejam elas na comunidade ou em ambiente hospitalar.

Em que estado chegam os doentes aos hospitais?

Os hospitais estão a tentar limitar ao máximo o acesso às unidades. O maior foco está centrado na triagem devido ao facto de não haver excedente de material, tanto em termos de ventiladores e mesmo de proteção individual. Mas também não existe falta e estão a decorrer entregas diárias do mesmo e ainda existe disponibilidade. O objetivo é não recorrer ao stock de emergência. Existem unidades de acesso restrito e vários departamentos estão a trabalhar diretamente com as unidades de epidemiologia e farmacologia, na tentativa de estabelecer uma primeira abordagem farmacológica positiva. Não há visitas, todas as consultas não urgentes foram adiadas e existem departamentos que foram deslocados para outras áreas de forma a minimizar a exposição ao ambiente hospitalar. Estamos a falar de unidades de obstetrícia e pediatria essencialmente. Foi criado pela NHS [Serviço Nacional de Saúde] um serviço online onde se podem estabelecer parâmetros de apoio. Os utentes inserem os dados relacionados com os seus sintomas e, mediante esses dados, são disponibilizadas opções condizentes com os mesmos, mas neste momento, com a imposição do estado de emergência, praticamente todas as pessoas estão limitadas em termos de mobilidade social.

Qual o fator mais importante?

O fator predominante é o afastamento social e minimizar ao máximo o contacto físico. Somente se deve sair para as compras básicas, como seja bens essenciais ou medicamentos, e estas devem se feitas na mesma deslocação; para praticar exercício - em forma de caminhada, corrida ou passeio de bicicleta, de preferência sozinho ou apenas com um parceiro - ; na eventualidade de uma necessidade médica ou para apoiar um familiar com necessidades específicas, sejam elas médicas ou relacionadas com atividades básicas de vida/nível de dependência; e para se deslocarem para o trabalho, no caso de ser impossíveldesenvolver-se desde casa.

Como é que Álvaro faz?

Há novas rotinas. Fazemos as compras online, criámos uma zona "estéril" e uma zona "suja" em casa, o calçado usado no exterior não entra em casa e toda a roupa é colocada num saco plástico, não esquecendo a higiene das mãos, fator fundamental. Há também orientações específicas para aqueles que apresentem sintomatologia, como temperatura elevada e que não ceda com intervenção farmacológica primária, como com um antipirético que pode ser adquirido sem receita. O paracetamol e o ibuprofeno, medicamentos mais frequentemente usados para esses casos, devem, no entanto, ser utilizados com critério, pois, para além de não tratarem a doença em si, associam-se a efeitos secundários e a risco de toxicidade, nomeadamente do fígado e dos rins.

O que fez o governo?

Para além de todas as medidas "básicas" impostas, foi criado pelo Governo, cujo primeiro-ministro foi dado como positivo à covid-19, um grupo denominado de "key-workers" [trabalhadores-chave]. Este grupo é fundamental para suportar as comunidades e os serviços essenciais do país. São profissionais de saúde e de serviços inerentes a estes, essenciais para a reposição de produtos necessários a todas as famílias, e de profissionais com qualificação técnica e específica para apoio aos já mencionados. Há escolas e infantários que só recebem alunos e filhos dos "key-workers", algumas mesmo a ajustarem horários para responder de forma efetiva as necessidades dos mesmos.

Vários meses sem desporto

"Relativamente às atividades desportiva, eu tenho uma visão clara: não há condições para serem retomadas, pelo menos nos próximos três a quatro meses", disse Álvaro Martins. "Temos já os Jogos Olímpicos adiados, inúmeros eventos cancelados, temos atletas testados positivos para a Covid-19, sejam eles em modalidades coletivas ou individuais, e depois temos esta paragem, por tempo indeterminado, que deixa a preparação e o planeamento ao nível do treino limitado", continuou o antigo ponta, concluindo: "Não vejo, num curto espaço de tempo, as competições voltarem sem uma espécie de "pré-época. Não vejo, também, as mesmas a realizarem-se de forma regular sem público."

"Portugal não tem cultura saudável"

Álvaro Martins tem estado atento ao que se passa por cá. "É óbvio que tenho acompanhado toda a conjuntura em Portugal, não só porque tenho família aí, mas porque a minha mãe se enquadra nos denominados grupos de risco. Tenho tido a oportunidade de trocar impressões com vários colegas de profissão e também com alguns médicos e todos chegam rapidamente a uma conclusão que, supostamente, é contraditória àquela que foi apresentada a todos por parte do Sr primeiro-ministro", referiu o enfermeiro. "O desinvestimento na área da saúde, progressivo ao longo dos últimosúltimos anos, deixa todos os profissionais expostos de uma forma desumana. Estas carências e limitações não são de hoje e não surgiram só por causa desta pandemia. Diariamente, nos hospitais e unidades de saúde espalhadas pelo país, existem limitações. Portugal não tem uma "cultura saudável", não investe na prevenção, nos cuidados primários, nas ações de apoio efetivo e, consequentemente, estamos sempre a correr atrás do prejuízo, seja em termos de quadro de diagnóstico patológico, seja em termos de plano de cuidados para o tratamento da mesma", prosseguiu Martins, afirmando que "esta é a triste realidade portuguesa".