Declarações de José António Silva, selecionador de andebol feminino sub-19, após a derrota de Portugal diante da Dinamarca (38-35), nas meias-finais do Europeu da categoria, na Roménia.

Análise: "Não falhámos a final, lutámos por ela até ao último minuto. Importante que se perceba que levar a vice-campeã do Mundo a prolongamento é um resultado tremendo. Fizemos uma performance de grande nível. Hoje, infelizmente, não resolvemos bem algumas situações que o adversário nos colocou, mas estamos muito tranquilos, a equipa deu tudo o que tinha e, se calhar, acima do que pode. Pena que, em cima dos 60 minutos, não tenhamos conseguido segurar a vantagem de um golo (jogo passivo, a 19 segundos do fim). Temos de reconhecer o potencial do adversário. Estamos muito tranquilos e orgulhosos com o que fizemos".

Que balanço faz da prestação de Portugal? "Globalmente Portugal fez um excelente jogo, conseguiu contrariar a vice-campeã do Mundo. Por pequenos detalhes não conseguimos segurar a vantagem, mas estamos muito tranquilos e satisfeitos com as atletas".

Como está a equipa? "Vamos ver como é que elas reagem. Admito que um bocadinho tristes, pois foi um golpe duro porque sentimentos todos que estivemos perto de fazer algo verdadeiramente extraordinário. Têm de estar tranquilas e orgulhosas. Agora é tentar recuperar a equipa, física e animicamente, para no domingo tentarmos o terceiro lugar".

Qualidade da equipa: "Temos jogadoras talentosas, com características antropométricas próximas das necessidades internacionais, trabalhámos imenso para chegar aqui e conseguir contrariar algumas das nossas dificuldades habituais. É mais um passo na formação delas, são muito jovens. É importante lidarem com a pressão, com esta sensação amarga de uma derrota, para nós imerecida. O fundamental é que daqui por uns anos estejam em boas condições para representar a seleção A, é esse o nosso objetivo. Para o que estamos habituados a fazer, esta foi uma performance de excelente nível. Continuamos com problemas nas nossas equipas, no nosso andebol, temos de lutar todos juntos para os resolver".