Final do Europeu de sub-20 de andebol vai passar em sinal aberto

Canal 11 e RTP 2 vão transmitir em simultâneo o encontro entre Portugal e Espanha. Lusos ultrapassaram Suécia, enquanto nuestros hermanos bateram a Sérvia

A final do Europeu de sub-20, que colocará frente a frente as seleções de Portugal e Espanha, vai passar em sinal aberto, com a RTP2 a assegurar a transmissão do encontro.

O JOGO apurou que a FPF, proprietária do Canal 11, entendeu que o jogo devia chegar a todos os portugueses e não só àqueles que têm televisão por cabo.

Portugal e Espanha chegam ao jogo decisivo da competição depois de eliminarem, nas meias-finais, Suécia e Sérvia, respetivamente.