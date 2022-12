FC Porto perde com o Barcelona na final da Supertaça Ibérica

Triunfo da formação espanhola por oito golos de diferença.

O Barcelona venceu este domingo a primeira edição da Supertaça Ibérica, por 32-24, numa final realizada em Málaga, Espanha. Ao intervalo, os espanhóis já venciam por 14-10.

Pedro Valdés foi o melhor marcador do FC Porto, com oito golos, num jogo em que Jacob Mikkelsen pode ter-se lesionado com gravidade, tendo saído em ombros.

Já o Sporting perdeu com o Granollers, eliminado pelos dragões no sábado, no desempate por sete metros (4-2), após 36-36, e terminou na quarta posição.

EM ATUALIZAÇÃO