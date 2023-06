Fidalgo: "A comunidade de andebol da Madeira merecia ter esta final..."

Festa do Marítimo

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Fidalgo, treinador do Marítimo, após a vitória sobre a Póvoa (28-21), nas meias-finais da Taça de Portugal masculina de andebol.

Reação: "Quando vinha para o jogo, vinha a pensar quem é que merecia ter esta final. [...] A comunidade de andebol da Madeira merecia ter esta final, porque nunca teve uma final four da Taça de Portugal e, depois de a ter, vai poder marcar presença na final. Merece também a Câmara Municipal do Funchal e o governo regional, porque não é fácil o momento que o desporto na região está a passar e é importante que alguém demonstre que é possível estar no topo".

Análise ao jogo: "Uma equipa que sofre apenas seis golos na primeira parte demonstra que já tinha a lição bem estudada. O resto foi apenas gestão".

Prefere defrontar FC Porto ou Sporting na final: "Agora, só quero assistir a duas das melhores equipas do mundo a jogar e tenho de reforçar mais um momento histórico na Madeira, um Sporting - FC Porto".