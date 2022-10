Benfica estreou-se no Mundial de clubes de andebol com uma vitória.

O treinador do Benfica, Chema Rodríguez, gabou um feito que "ficará para sempre na história do andebol português" e do clube, depois de os encarnados vencerem o anfitrião Mudhar no arranque da Super Globo (39-27).

"Estávamos nervosos, mas depois demos a volta e voltámos a fazer história. Ficará para sempre na história do andebol português e do Benfica. Amanhã [quinta-feira], vai ser uma partida muito dura e estou certo de que será complicado", analisou, citado pelos encarnados.

O Benfica, detentor da Liga Europeia, estreou-se no Mundial de clubes, uma inédita participação portuguesa, com um triunfo confortável, decidindo quinta-feira, com os egípcios do Al Ahly, a passagem às meias-finais da prova.

Neste jogo "tranquilo", com uma larga margem de 12 golos na frente, Rodríguez viu ainda assim uma contenda "complicada", típica de "torneios assim" e logo frente ao anfitrião.

Ainda assim, o objetivo "é estar nas meias-finais", e espera conseguir selar o feito na quinta-feira, agradecendo aos adeptos das "águias" o apoio no pavilhão.