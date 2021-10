Fez história no FC Porto e está de regresso a Portugal: "Venho para fazer jogadores"

Ljubomir Obradovic, treinador do Avanca

ENTREVISTA, PARTE I - Obradovic passou por vários países, mas é em Portugal que se sente como se estivesse em casa. Levou o Belenenses ao último título (93/94), tornou-se histórico no FC Porto (seis campeonatos) e agora é tempo do Avanca

Ljubomir Obradovic deve ser o sérvio mais português do andebol nacional. Chegou, como jogador, em 1988, para o Vitória de Setúbal, depois, em 1990, para o Comércio e Indústria. Em 1993/94, já nas funções de treinador, foi campeão nacional pelo Belenenses. Ainda passou por Madeira SAD (Taça de Portugal) e ISAVE até chegar, em 2009/10, ao FC Porto, clube ao serviço do qual, em seis temporadas, ganhou seis campeonatos, estabelecendo um recorde que será difícil de bater. Aos 67 anos, está de novo por cá, agora no Avanca.

Portugal é cada vez mais um segundo país para si. Como se sente com este regresso?