Federação de Andebol de Portugal anuncia novo treinador da seleção feminina

José António Silva sucede no cargo a Ulisses Pereira.

A Federação de Andebol de Portugal anunciou esta terça-feira José António Silva como novo timoneiro da seleção feminina. O sucessor de Ulisses Pereira fez parte, entre as temporadas de 1989/1990 e 1996/1997, da equipa técnica das seleções jovens femininas de Portugal, e onde conquistou vários feitos de destaque, entre os quais, o seto lugar no Campeonato do Mundo de juniores femininos, na Costa do Marfim, em 1997.

O ex-treinador do Águas Santas mostrou-se encantado com o desafio. "Em primeiro lugar gostaria de referir a enorme honra que sinto com este convite e reconheço a responsabilidade que ele acarreta. A tarefa que nos espera é de grande dificuldade e tenho a noção que para a levarmos a bom porto, necessitamos da colaboração, do empenho e compromisso de todos os agentes da modalidade. Agradeço à Direção da Federação de Andebol de Portugal o convite que me foi endereçado, bem como a disponibilidade demonstrada para iniciarmos o trabalho nas melhores condições possíveis", começou por dizer.

"No que me diz respeito, podem contar com dedicação total e exigência elevada na procura das melhores soluções para a Seleção Nacional, sendo que, numa primeira fase, procurarei recolher os contributos de todos, para depois definir as prioridades para o trabalho a desenvolver. Neste momento gostaria ainda de expressar um agradecimento a todos os têm colaborado com a Seleção Nacional, e em particular ao Ulisses Pereira, pelo trabalho que foi desenvolvido, ao qual procuraremos dar continuidade com os ajustamentos que se justifiquem"", disse o técnico de 56 anos.

"Tenho noção das dificuldades existentes, mas elas não podem ser mais que o ponto de partida para a definição de um percurso que permita a evolução da equipa. Esse percurso terá que ser assente em ambição, determinação e, principalmente, trabalho, por forma a que possamos alcançar os objetivos definidos. O resultado desse trabalho será determinado pelo esforço de todos - atletas, equipas técnicas, dirigentes, árbitros, médicos e fisioterapeutas - quer em contexto de Clube, quer de Seleção, pelo que se deve assumir como um desígnio nacional", completou.

Também o Presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, fez questão de enaltecer a experiência do selecionador. "O convite ao treinador José António Silva para o cargo de Selecionador Nacional é uma forte aposta da Federação de Andebol de Portugal no futuro da Seleção Nacional A feminina. Queremos atingir, nos próximos anos, um caminho de sucesso e trabalhar para um forte desenvolvimento no andebol feminino. Quero agradecer ao Prof. José António Silva por ter aceitado este convite, desejando os maiores sucessos para este novo desafio. O novo selecionador nacional é um treinador com uma longa experiência no andebol feminino, um profundo conhecedor da realidade nacional, que conquistou um grande respeito na modalidade, e que irá dar um contributo muito importante e determinante no objetivo para um caminho de sucesso. Queremos dar um impulso ao andebol feminino, com ambição e trabalho, com o objetivo de atingirmos um patamar superior, pois o andebol feminino merece, mas sobretudo porque tem todas as condições para responder positivamente a esse desafio", disse.