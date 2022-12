FC Porto volta a perder, agora com o poderoso PSG

FC Porto derrotado em casa pelo Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões

O FC Porto sofreu a oitava derrota na Liga dos Campeões, ao perder em casa com o PSG, por 33-35, em jogo do Grupo A a contar para a nona jornada.

Os dragões continuam assim no último posto do grupo, com um ponto, fruto empate alcançado na ronda anterior frente ao Magdeburgo, num encontro disputado também no Dragão Arena. O PSG lidera com 16 pontos.

Os visitantes marcaram primeiro, mas António Areia empatou e nos dez minutos seguintes assistiu-se a uma exibição autoritária do FC Porto com um parcial de 5-0 que deixou a equipa portuguesa a vencer por 8-3.

Iturriza apontou três golos nesse período, o ponta-direita António Areia contribuiu com dois, Mitrevski revelou segurança na baliza e o FC Porto quase vulgarizou o todo-poderoso conjunto francês, surpreendido com a eficácia concretizadora e a intensidade imposta pelos campeões nacionais.

O Paris Saint-Germain tardou a recompor-se, perdia por dois aos 20 minutos (11-9) e acabou por empatar (11-11) com um golo do espanhol Sole Sala após contra-ataque rápido.

Depois de uma fase inicial mortiça, a equipa francesa equilibrou o jogo e foi para o intervalo a perdeu por um golo (17-16) com um FC Porto que, com a sua prestação na primeira meia hora, fez crescer "água na boca" aos seus adeptos para o segundo tempo.

O encontro, porém, mudou como dia para a noite, porque o Paris Saint-Germain subiu de rendimento tanto na defesa como no ataque e o FC Porto foi menos pressionante e eficaz nas suas ações depois da pausa para descanso.

O gigante polaco Spryzak (2,07 metros) empatou na conversão de um livre de sete metros (19-19) e o pequeno e irrequieto central holandês Luc Steins fez o 19-20 favorável aos franceses.

Mikkelsen empatou, Iturriza foi excluído por dois minutos, Pedro Valdés devolveu a liderança do marcador ao FC Porto (21-20) e o equilíbrio manteve-se até o veterano meia-distância Nikola Karabatic igualar (23-23).

A partir desse momento-chave, o Paris Saint-Germain conseguiu três golos consecutivos sem resposta (23-26) e o FC Porto ficou para trás.

Algumas falhas técnicas, perdas de bola e decisões erradas durante um período de próximo dos 45 minutos de jogo foram fatais para as aspirações portistas, que ambicionava conquistar o seu primeiro triunfo na Champions desta época.

O Paris Saint-Germain passou então a gerir a vantagem (24-28 aos 45 minutos) e o FC Porto foi perdendo clarividência e objetividade no seu jogo à medida que o jogo caminhou para o final.

Iturriza, com oito golos marcados, foi dos que mais tentou remar contra a maré, e António Areia e Mikkelsen também estiveram em bom plano, mas a qualidade e a experiência do adversário e o poder concretizador de Kamil Spryzak (nove golos marcados) e do letão Dainis Kristopans (seis golos) levaram a melhor.

O FC Porto deu tudo por tudo nos cinco minutos finais e podia ter feito melhor, por exemplo quando perdia por dois golos (30-32) e foi para o ataque. Só que Rui Silva perdeu a bola e Spyzak fez o 30-33.

O Paris Saint-Germain venceu o jogo por 33-35 devido a uma segunda parte em que foi mais forte do FC Porto, que foi incapaz de manter o nível exibido até ao intervalo.

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

FC Porto - Paris-Saint Germain, 33-35.

Ao intervalo: 17-16.

Sob a arbitragem de Maike Merz e Tanja Kutler, da Alemanha, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (33): Nikola Mitrevski, António Areia (5), Jakob Mikelsen (5), Iturriza (8), Pedro Valdés (4) Nikolaj Laeso e Diogo Branquinho. Jogaram ainda: Rui Silva (3), Jack Thurin (4), Daymaro Salina (1), Pedro Cruz, André Sousa (1), Leonel Fernandes (1), Fábio Magalhães (1) e Sebastian Frandsen.

Treinador: Magnus Andersson.

- Paris Saint-Germain (35): Andreas Palicka, Luc Steins (3), Kristopans (6), Nikola Karabatic (5), Luka Karabatic, Toft Hansen e Mathieu Grebille (4). Jogaram ainda: Sole Sala (2), Kamil Syprzak (9), David Balaguer, Elohim Parndi (6) e Jannick Green (g.r.).

Treinador: Raul Gonzalez.

Marcha do marcador: 3-3 (05 minutos), 8-3 (10), 9-5 (15), 11-9 (20), 13-14 (25), 17-16 (Intervalo), 20-20 (35), 23-23 (40), 24-28 (45), 26-30 (50), 29-32 (55), 33-35 (final).

Assistência: 1407 espetadores.