FC Porto volta à ação na Liga dos Campeões depois do falecimento de Quintana

Na primeira jornada, numa partida igualmente disputada no Porto, os forasteiros venceram, por 30-28

Os dragões voltam a jogar pela primeira vez, frente ao Elverum, após a morte de Quintana.

A viver um período dramático, em que procuram superar a morte, na sexta-feira, de Alfredo Quintana - o primeiro cubano a chegar a Portugal e que no dia 26 faria dez anos que se estreou pelo FC Porto -, a equipa de andebol dos azuis e brancos volta à competição na próxima quinta-feira, a partir das 19h45, no Dragão Arena.

O adversário será a equipa norueguesa do Elverum, em jogo válido para a 14.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Será o primeiro jogo dos dragões após o falecimento de Quintana. O encontro deveria ser na Noruega, mas por questões relacionadas com a covid-19, será no Porto.

Recorde-se que na primeira jornada, numa partida igualmente disputada no Porto, os forasteiros venceram, por 30-28. O pivô Victor Iturriza, o central Rui Silva e o ponta direita António Areia, com cinco golos cada, foram os melhores marcadores da equipa de Magnus Andersson. Alfredo Quintana terminou a partida com sete defesas.

Relativamente a Quintana, que faleceu devido a uma paragem cárdiorrespiratória na segunda feira, tudo aponta para que as cerimónias fúnebres decorram esta tarde.