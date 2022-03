FC Porto vence U. Maia

Numa partida mal jogada, os bicampeões nacionais derrotaram os maiatos, por 30-24, no encontro que abriu a 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1

Bem melhor o resultado do que a exibição. O FC Porto venceu esta sexta-feira o U. Maia., por 30-24, em encontro da 21.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1, que hoje se completa.

António Areia, com seis golos foi o melhor marcador do FC Porto, com Manuel Silva (sete) a ser o melhor do jogo.

Quinta-feira os azuis e brancos jogam a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no Dragão Arena, com o Montpellier do ex-FC Porto Gilberto Duarte.