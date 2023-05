FC Porto vence Sporting e sobe à liderança do campeonato de andebol a três jornadas do fim

Dragões lideram agora o campeonato, com 66 pontos, contra os 65 do Sporting. Vitória por 30-29.

O FC Porto assumiu, este sábado, o comando do Nacional de andebol da primeira divisão, ao bater, em casa, o Sporting, por 30-29, num jogo da 23.ª jornada que foi emotivo e equilibrado do princípio até ao fim.

Um ponto separava as duas equipas na tabela classificativa antes do jogo, com vantagem para os leões, e um ponto continua a separá-las, mas agora é o FC Porto que está na frente, com 65 pontos, enquanto o Sporting se encontra um lugar abaixo, quando faltam ainda três jornadas para ao fim da prova.

Jack Thurin fez o 1-0 para os portistas, Natan Suárez empatou e o jogo foi o que já se previa entre as duas equipas mais fortes do andebol português, que sabiam que este jogo podia decidir o futuro campeão nacional, tendo sido equilibrado, disputado quase ao milímetro e nem sempre bem jogado.

O Sporting vencia por 5-4 aos 10 minutos e por 8-6 aos 15 e o lateral esquerdo leonino Francisco Costa já ia com três golos marcados nessa altura, revelando-se a maior problema para a defesa do FC Porto.

Iturriza e Nicolaj Laeso empataram e o jogo continuou sem uma tendência definida, até que Leonel Fernandes, fez o 13-12, Mitrevski negou o empate leonino e Fábio Magalhães colocou os campeões nacionais a vencer por dois golos (14-12).

O Sporting reagiu, marcou três golos sem resposta e regressou, assim, para a frente do marcador (14-15) e foi para o intervalo a ganhar (15-16) e já com cinco exclusões.

Jack Thurin abriu segunda parte com um golo, Francisco Costa surpreendeu Mitrevski com um remate cruzado e muito colocado e o FC Porto entrou numa fase menos boa, com decisões erradas e outras precipitadas, pelo que o Sporting aproveitou e ganhou uma vantagem de três golos (18-21).

Com 20 minutos ainda pela frente, o Sporting estava melhor e o FC Porto dava sinais de alguma ansiedade. Cinco minutos depois, os portistas continuavam atrás da equipa lisboeta (23-24).

Jack Thurin empatou com um livre de sete metros, Iturriza foi excluído devido uma falta sobre Francisco Costa e depois, com o resultado em 24-24, entrou em cena o guardião Sebastian Frandsen com algumas grandes intervenções, que impediram o Sporting de voltar para a frente.

É verdade que Francisco Costa e o seu irmão, Martim, conseguiram furar a resistência portista e dar à sua equipa duas vantagens à entrada para os cinco minutos finais, mas o FC Porto aumentou a sua agressividade defensiva e aproveitou as suas oportunidades atacantes.

Daymaro Salina pôs o FC Porto a vencer por 27-26, Francisco Tavares empatou, Sebastian Frandsen voltou a brilhar na baliza portista e António Areia, até aí um pouco apagado, fez o 29-27 já muito perto do fim e deixou o Sporting com pouco tempo para poder reagir.

Rui Silva acabou com as dúvidas ao fazer o 30-28 a menos de meio minuto do final e de nada valeu o golo de Martim Costa (30-29), que fechou o jogo, pois não impediu a festa que os jogadores, no campo, e os adeptos portistas, nas bancadas, fizeram no final, sentindo que um novo título nacional ficou agora muito mais próximo.

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto.

FC Porto - Sporting, 30-29.

Ao intervalo: 15-16

Sob a arbitragem de Eurico Nicolau e Ivan Caçador, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (30): Sebastian Frandsen, António Areia (3), Jack Thurin (7), Rui Silva (5) Pedro Valdés, Nkolaj Laeso (2) e Leonel Fernandes (3). Jogaram ainda: Daymaro Salina (2), Victor Iturriza (3), Fábio Magalhães (3), Pedro Cruz (2), André Sousa, Ignacio Plaza e Nicola Mitrevski.

Treinador: Magnus Andersson.

- Sporting (29): Leonel Maciel, Francisco Tavares (4), Martim Costa (4), Natan Suárez (1), Edney Silva (3), Francisco Costa (8) e Josep Folques (2). Jogaram ainda: Salvador Salvador (6), Edmilson Araújo, Mamadou Gassama, Espen Vag, Étienne Mocquais (1) e André Kristensen (gr).

Treinador: Ricardo Costa.

Assistência: 2026 espectadores.