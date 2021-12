FC Porto vence Sanjoanense e lidera em igualdade com o Sporting

Pedro Valdés remata à baliza da Sanjoanense, que recebeu o FC Porto, no Pavilhão Municipal das Travessas, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato de Andebol 1

Bicampeão nacional soma onze vitórias em onze jogos, depois da passagem por São João da Madeira.

O FC Porto venceu a Sanjoanense, por 23-32 (12-15, ao intervalo), em jogo relativo à 12.ª jornada do campeonato nacional.

Com este resultado, obtido no Pavilhão das Travessas, o FC Porto lidera, com 33 pontos, os mesmos do Sporting, que a par dos dragões são as únicas equipas invictas.

Em São João da Madeira, o FC Porto andou na frente desde o minuto 15, cavando distâncias ao longo de encontro em que a equipa da casa foi acusando desgaste físico.

Pedro Cruz, com seis golos, foi o melhor marcador dos dragões. Francisco Silva, com sete, o goleador da Sanjoanense.

Na próxima jornada, dia 13, às 20h00, o FC Porto joga na Luz com o Benfica. Dia 11, às 15h00, a Sanjoanense mede forças com o Águas Santas, na Maia.

O FC Porto tem um jogo em atraso, que cumprirá a 18 de dezembro (18h00): receção ao Sporting. A Sanjoanense também tem um encontro por disputar, devendo regularizar o calendário a 29 de janeiro (21h00) com a receção ao ABC.