FC Porto vence pela primeira vez nesta Liga dos Campeões e alimenta esperança

Equipa azul e branca recebeu e venceu o Dínamo de Bucareste

O FC Porto venceu o Dínamo de Bucareste, por 33-23, alcançando a primeira vitória na corrente edição da Liga dos Campeões em andebol. O conjunto romeno tinha vencido o jogo da primeira volta, por 32-27.

Com este triunfo, os dragões ganham esperanças em passar à fase seguinte da importante prova europeia.

Depois de 10 jornadas em que o melhor resultado que conseguiram foi um empate caseiro com o Magdeburgo (31-31), os campeões nacionais voltaram às boas exibições e aos triunfos e, embora continuando na última posição do grupo, com três pontos, ainda podem apurar-se para a fase seguinte da prova.

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

FC Porto - Dínamo de Bucareste, 32-23.

Ao intervalo: 14-13

Sob a arbitragem de, Ivan Pavicevic e Milos Raznatovic, de Montenegro,as equipas alinharam e marcaram:

FC Porto (32): Nikola Mitrevski, António Areia (4), Jack Thurin (7), Daymaro Salina (2), Rui Silva (3), Nikolaj Laeso (7) e Diogo Branquinho (1). Jogaram ainda: Pedro Valdés, Victor Iturriza (4), Andre Sousa, Mamadou Dioucou, Fábio Magalhães (2), Pedro Cruz, Leonel Fernandes (2) e Sebastian Frandsen.

Treinador: Magnus Andersson.

Dínamo de Bucareste (23): Saeid Heidarirad, Eduardo Gurdindo (1), Ante Kuduz (6), Andrii Akimenko (6), Cedric Sorhaindo, Roberto Militaru e Lazar Kukic (1). Jogaram ainda: Mohamed Ali Ali (3), Emil Racotea, Valentin Ghionea, Stanislav Kasparek (), Alex Pascual (1), Mohamed Mamdouh, João Pedro Silva (1) e Andrei Negru (4).

Treinador: Xavier Pascual.

Marcha do marcador: 2-3 (05 minutos), 5-4 (10), 6-8 (15), 9-10 (20), 12-12 (25), 14-13 (Intervalo), 17-15 (35), 18-17 (40), 22-19 (45), 23-21 (50), 27-22 (55) e 32-23 (final).

Assistência: 1 127 espectadores.