FC Porto vence o Sporting no João Rocha e tem o título à vista

Campeões viraram o jogo no segundo e passaram a ter três pontos de vantagem a quatro jornadas do fim.

O FC Porto venceu pela segunda vez o Sporting no Campeonato Placard desta época e ficou a um passo da revalidação do título quando faltam ainda quatro jornadas.

Foi uma partida emocionante, marcada pelo domínio do Sporting na primeira metade, de tal forma que os 13-10 poderiam ter sido ainda mais dilatados, e pela resposta do FC Porto nos segundos 30 minutos, utilizando o seu tradicional 7x6 no ataque e fazendo valer ainda a sua maior experiência.

Os azuis e brancos, que fizeram o primeiro golo mas depois estiveram sempre em desvantagem no primeiro tempo, só aos 38 minutos se colocaram na frente, com um golo de Daymaro Salina que abriu um período de domínio dos campeões. Quando chegaram aos 23-26, aos 53 minutos, os portistas pareciam ter o jogo controlado, mas a emoção durou mesmo até ao fim.

Salina seria expulso ao fazer uma falta sobre Kiko Costa, homem do jogo ao marcar 16 golos, e o Sporting conseguiu empatar a 28 golos a 27 segundos do fim.

A experiência dos jogadores portistas permitiu-lhes controlar depois o jogo e fazer ainda o 28-29, por António Areia, que deixou o título à vista.

Com 76 pontos e apenas uma derrota, o FC Porto deixou o Sporting nos 73, com um empate e duas derrotas. A equipa de Magnus Andersson vai agora receber a Sanjoanense e o Benfica, visitando depois o Águas Santas e o Madeira SAD, sabendo que mesmo com um triunfo e um empate será campeã.