FC Porto vence em Lisboa

Bicampeões nacionais visitaram o pavilhão do Boa Hora e triunfaram pela décima vez em dez jornadas

O FC Porto venceu, este sábado, o Boa Hora, por 38-23, na visita que fez a Lisboa em partida da 10.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.

Um triunfo expressivo, natural, de uma equipa claramente mais forte relativamente à outra.

Recorde-se que a ronda abriu na véspera, com a inesperada vitória do V. Setúbal sobre o Benfica, por 32-29 e, também já este sábado, finalmente, registou-se a primeira vitória do ABC, na receção ao Madeira SAD, por 33-25.

O resto da 10.º jornada completa-se ainda este sábado.