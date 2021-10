FC Porto vence em Braga e ABC continua em último

O ABC recebeu o FC Porto no Pavilhão Flávio Sá Leite, em jogo a contar para a 8ª jornada do Campeonato Nacional Andebol 1

O bicampeão nacional impôs-se sem dificuldade na passagem pelo campo dos academistas, que ocupam o 16.º posto.

O FC Porto venceu o ABC, por 24-33, na passagem por Braga, na oitava jornada do campeonato nacional.

Com este triunfo o FC Porto mantém-se em segundo lugar, agora com 24 pontos, em igualdade pontual com o Benfica, que é líder, e com Sporting, terceiro classificado, somando as três equipas oito vitórias em oito rondas disputadas. O ABC continua na 16.ª e última posição.

Depois de um empate caseiro com o Barcelona para a Liga dos Campeões, o FC Porto baixou o ritmo frente a um adversário que se encontra na luta pela permanência, tendo andado sempre na frente, à exceção dos minutos iniciais.

Ao intervalo, os dragões comandavam por quatro golos (14-18), depois de terem tido seis de vantagem e, na segunda parte, apesar do ABC ter reduzido para dois, os azuis e brancos voltaram a fugir.

No FC Porto, Diogo Branquinho, com cinco golos, foi o melhor marcador. Rui Baptista e Vinicius Carvalho, com cinco, destacaram-se no ataque do ABC.

Com uma paragem de duas semanas para compromissos da Seleção Nacional, o campeonato volta no dia 13 com a nona jornada, na qual o FC Porto recebe o FC Gaia e o ABC joga em casa do Águas Santas.