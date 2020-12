FC Porto vence em Belém e faz meia volta só com vitórias

FC Porto despede-se de 2020 com mais um triunfo, tal como o Benfica, frente ao Boavista

O FC Porto venceu, esta terça-feira, no Pavilhão Acácio Rosa, o Belenenses, por 31-24, completando 15 encontros - o equivalente a uma volta - no Campeonato Placard Andebol 1, apenas com vitórias.

A partida, que se encontrava em atraso da nona jornada, teve em Diogo Branquinho (seis golos) e Victor Iturriza (cinco) os homens mais certeiros entre os azuis e brancos. Do lado dos homens da casa, destacou-se Nelson Pina, autor de cinco remates certeiros.

Os homens de Magnus Andersson seguem na primeira posição, isolados, com os tais 15 triunfos em igual número de partidas.

O FC Porto voltará a jogar a 4 de fevereiro, no Dragão Arena, frente ao Vardar, para a Liga dos Campeões. O interregno deve-se à disputa do Campeonato do Mundo do Egito onde Portugal estará presente.

Ainda esta terça-feira, mas em jornada antecipada, o Benfica venceu o último classificado, o Boavista, por 35-27. Os encarnados continuam em terceiro com 12 vitórias em 13 jogos.