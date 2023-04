FC Porto vence na Luz e pressiona liderança do Sporting

Os guarda-redes foram os grandes destaques do clássico, disputado em casa das águias.

O FC Porto venceu este domingo por 29-28 na visita ao Benfica, pressionando a liderança do Sporting após um clássico relativo à 21.ª jornada da Liga Placard, principal campeonato nacional de andebol.

Os encarnados até começaram o clássico com maior ascendente, passando toda a primeira parte em vantagem, mas os dragões responderam no segundo tempo, após terem ido para o intervalo a perderem por 14-15.

As grandes figuras da partida acabaram por ser os guarda-redes, com Nikola Mitrevski, do lado azul e branco, e Sergey Hernández, nos encarnados, a terem registado várias defesas determinantes.

Com a vitória, o FC Porto passa a estar a um ponto do Sporting, que lidera o campeonato com 61 pontos, ao passo que o Benfica segue em terceiro, com 57.