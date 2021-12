Dragões somaram a 12.ª vitória consecutiva, ao bater o Águas Santas por 38-26

Com 13 golos de Pedro Cruz, o FC Porto venceu esta quarta-feira o Águas Santas, antiga equipa do lateral-esquerdo, por 38-26, em jogo da 14.ª jornada do Campeonato Placard Andebol 1.

Sábado, os dragões voltam a jogar com o Sporting, também no Dragão Arena, no encontro entre as únicas que somam por vitórias todas as partidas disputadas.