Azuis e brancos estão nos oitavos de final da Taça de Portugal de andebol após vencerem o Académico de Viseu, por 47-23

Mais do que a vitória e a qualificação, naturalíssima, para os oitavos de final da Taça de Portugal, foi a estreia do espanhol de origem senegalesa que Mamadou Diocou que foi mais "notada", esta sexta-feira, no Dragão Arena.

Os azuis e brancos venceram o Académico de Viseu, por 47-23, com um golo de Mamadou, o mais aplaudido da noite na casa dos tricampeões nacionais.