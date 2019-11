"FC Porto-Sporting foi um duelo de Liga dos Campeões"

Thierry Anti saiu satisfeito com o empate na casa do FC Porto

Opinião de Thierry Anti, treinador da equipa de andebol do Sporting.

O Sporting empatou a 29 golos no Dragão Arena, frente ao FC Porto, encontro da ronda 12 do campeonato de andebol. "No início do jogo não tivemos muitas bolas e estávamos um pouco chateados. Tentámos encontrar soluções no imediato e decidimos começar a gastar mais tempo nos ataques, não deixando de ser mais fortes e compactos no processo defensivo. Na segunda parte tivemos bola e fomos à procura da reviravolta, mesmo vindo de um jogo complicado na Eslováquia a meio da semana. Tivemos duas vezes a posse e não conseguimos marcar mais golos na parte final", disse Thierry Anti, técnico dos leões.

"Não consigo estar desapontado com o resultado, até porque estivemos com seis golos de desvantagem e apresentámos um bom jogo contra uma equipa muito boa. Não ganhámos, mas também não perdemos. Fomos competentes a defender no sete para seis, uma das chaves desta partida. Nas competições europeias muita gente já olha para o andebol português de outra forma. Hoje, tivemos aqui um jogo de alto nível, entre duas equipas muito fortes. Para mim não foi mais um jogo de campeonato, mas um duelo de Liga dos Campeões", completou.