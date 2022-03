FC Porto, Sporting e Benfica vencem na ronda 20 do campeonato de andebol

Dragões ganharam, no Restelo, ao Belenenses, o Sporting, também fora de portas, derrotou o Avanca, e o Benfica triunfou na receção ao FC Gaia

Tudo igual na frente do Campeonato Placard Andebol 1, depois dos três grandes terem vencido, este sábado, os respetivos encontros da 20.ª jornada da prova.

O Sporting, com os 20 jogos disputados - mais dois do que Benfica (tem em atraso as visitas ao U. Maia e ao Madeira SAD) e mais um do que o FC Porto (falta a visita ao Póvoa AC) - foram a Avanca derrotar o conjunto do sérvio Ljubomir Obradovic, por 24-35.

Os dragões, numa deslocação tradicionalmente muito difícil, foram arrasadores na visita ao Belenenses: 27-45!

Os encarnados triunfaram com naturalidade na receção ao FC Gaia, por 39-25.

Os leões, com 20 partidas, lideram, com 58 pontos, os azuis e brancos, com 19, somam 55, e as águias, com 18, contabilizam 50.