FC Porto perde na Hungria com Pick Szeged

Dragões acusaram o desgaste físico causado por uma série de quatro jogos numa semana.

O FC Porto perdeu com o Pick Szeged, por 35-31, no jogo da 11.ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, dois dias depois de ter perdido na Polónia, com o Kielce.

Os azuis e brancos sentiram dificuldades nas transições ofensivas, mas também na finalização, e com um jogo inconstante, denunciaram algum desgaste físico provocado por uma série de quatro jogos (Liga dos Campeões e campeonato português) numa semana, e isto depois de terem tido onze jogadores no Mundial.

Os húngaros andaram sempre na frente do marcador (ao intervalo venciam por 18-12), forçando alguns erros nos dragões, que saíram com Nikola Mitrevski a evitar males maiores na primeira parte e Rui Silva (seis golos) a destacar-se depois do intervalo.

Na próxima jornada, agendada para 18 de fevereiro, o FC Porto tem a receção aos alemães do Flensburgo, sendo que com as restrições imposta pela Alemanha no combate à pandemia não se sabe se o adversário se poderá deslocar ao Dragão.

Recorde-se que o FC Porto vai passar da fase de grupos para os oitavos de final, depois das mudanças anunciadas pela federação europeia, na sequência do atual cenário pandémico.