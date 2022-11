FC Porto perde em casa do PSG e continua sem vencer na Champions

Nos portistas Jack Thurin, com seis golos, foi o mais certeiro

O FC Porto perdeu em casa do PSG (32-30), em jogo da sexta jornada do grupo A da Liga dos Campeões, e continua a somar por derrotas os encontros disputados nesta competição.

No Stade Pierre de Coubertin, a toada de equilíbrio manteve-se ao longo de todo o jogo, ainda que os parisienses tenham estado quase sempre por cima, com uma boa exibição no arranque do segundo tempo a aumentar a distância para, a certo ponto, liderar por sete.

Uma recuperação nos últimos minutos não chegou para os azuis e brancos, que ao intervalo perdiam também por dois golos, 17-15, num primeiro tempo em que conseguiram liderar por três vezes, mas de todas apenas por um golo.

No jogo, de resto, brilharam Elohim Prandi, com 11 golos, e Dainis Kristopans, com nove, dando ao PS uma boa taxa de eficácia, enquanto nos portistas Jack Thurin, com seis golos, foi o mais certeiro.

Contas feitas, o único clube português em prova é oitavo e último, sem pontos somados ao cabo de seis rondas, já longe dos lugares de play-off, ocupados por várias equipas com cinco pontos. O Paris Saint-Germain é segundo, com 10.

Os dragões voltam à ação na Champions no dia 24 de novembro, deslocando-se ao reduto do Magdeburgo, da Alemanha, na sétima de 14 jornadas da poule.

Os primeiros dois classificados de cada grupo apuram-se para os quartos de final, com os clubes posicionados entre o terceiro e o sexto posto a seguirem para o play-off. Sétimo e oitavo são eliminados.