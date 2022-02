FC Porto perde em casa com o Dínamo de Bucareste na Liga dos Campeões

O FC Porto perdeu em casa com o Dinamo de Bucareste por 33-32 e juntou-se ao seu adversário e ao HC Motor, da Ucrânia, no último lugar do Grupo B na Liga dos Campeões de andebol.

Os campeões nacionais têm oito pontos e ainda mais dois jogos para tentar ficar entre os seis primeiros classificados e avançarem para a fase seguinte da prova.

O jogo com o Dinamo de Bucareste, que o FC Porto havia derrotado na primeira mão, na Roménia (27-26), foi muito equilibrado e ficou decidido a favor da equipa visitante depois de Miguel Alves falhar um ataque já dentro do minuto final.

Os romenos começaram melhor, tiraram partido da sua aposta no 7x6 ofensivo e conseguiram chegar aos 2-5, com 10 minutos jogados, devido ao seu poder concretizador e à incapacidade portista para responder de igual modo.

Mesmo quando esteve em inferioridade numérica, o Dinamo de Bucareste encontrou soluções para iludir a defesa portista e somar golos, que lhe permitiram manter-se na frente do marcador quase até ao intervalo.

Só na ponta final do primeiro tempo é que o FC Porto conseguiu empatar e ganhar mesmo uma curta vantagem (12-11), através de um golo de Mitrevski de baliza a baliza. O Dinamo ainda foi a tempo de empatar, ao passo que António Areia falhou a possibilidade de recolocar a sua equipa na frente.

O segundo tempo abriu com um golo de Fábio Magalhães e com Victor Iturriza ainda ausente nos "dragões", devido a um problema físico que o forçou a deixar o jogo por volta dos 20 minutos e durante grande parte do encontro, a que só voltou já numa fase adiantada da metade complementar.

O Dinamo recuperou, entretanto, a liderança do marcador (14-15) e conservou-a vários minutos, devido à sua regularidade exibicional, que contrastou com os altos e baixos que o FC Porto apresentou sobretudo no plano defensivo.

O FC Porto voltou ao comando do marcador aos 27-26, Pedro Cruz desperdiçou um livre de sete metros quando havia 28-28, a equipa romena fez 28-29 e Diogo Branquinho, que entrou bem no jogo, igualou e deixou tudo em aberto.

Já com pouco tempo para jogar e muito ainda por decidir, o experiente pivô francês Cedric Sorhaindo aproveitou uma brecha na defesa portista e pôs a sua equipa outra vez na frente (29-30).

Fábio Magalhães, o melhor marcador portista neste jogo, empatou (30-30), o suspense aumentou (31-31), Pedro Cruz falhou um golo feito, o Dinamo fez 31-32 e Miguel Alves, a menos de um minuto para o fim, podia ter empatado, mas Ghebdabe defendeu o remate e o triunfo da sua equipa.

Jogo no Dragão Arena, no Porto.

FC Porto - Dínamo de Bucareste, 31-32

Ao intervalo: 12-12.

Sob a arbitragem dos noruegueses Lars Jorum e Havard Kleven, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (31): Mitrevski (1), António Areia (4), MBengue (1), Victor Iturriza (3), Pedro Valdés, Fábio Magalhães (6) e Leonel Fernandes (1). Jogaram ainda Pedro Cruz (3), Rui Silva (4), Daymaro Salina (3), Miguel Alves (2), Diogo Branquinho (3) e Sebastian Frandsen.

Treinador: Magnus Andersson.

- Dinamo de Bucareste (32): Khalifa Ghedbane (2), Valentim Ghionea (4) Eduardo Martinez (2), Cedric Sorhaindo (5), Raul Campos (4) e Alireza Ghalehmirz, Moustafa Nasralla (3). Jogaramn ainda Alex Garcia (6), Mohamed Shebib (5), Christian Disinger (1), Catalin Bizau, Andrei Negru, Javier Gaminde, Robert Militaru, Emil Racotea e Saeid Heidarirad (gr).

Treinador: Xavier Pascual.

Marcha do marcador: 2-2 (05 minutos), 2-5 (10), 5-8 (15), 7-9 (20), 8-10 (25), 12-12 (intervalo), 15-16 (35), 18-21 (40), 22-23 (45), 25-26 (50), 28-29 (55) e 31-32 (resultado final).

Assistência: 1.091 espectadores.