FC Porto perde em Barcelona na Liga dos Campeões

FC Porto perdeu com Barcelona

Os azuis e brancos somam agora duas vitórias, um empate e seis derrotas e são sétimos classificados, com cinco pontos, menos nove do que os polacos do Kielce, que lideram.

O FC Porto perdeu hoje na Catalunha com o FC Barcelona, por 38-31, em jogo da nona jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de andebol, ocupando o sétimo lugar no grupo.

Os catalães, que sobem a terceiros na classificação, entraram muito fortes, chegando a 4-0 rapidamente e a uma vantagem de sete golos com 14-7, levando o jogo para intervalo com 20-13.

Na segunda parte, o FC Barcelona abrandou o ritmo de jogo, refrescou a sua equipa base e não 'cavou' mais a diferença no marcador, que encerrou também com sete pontos a separar as duas equipas.

Depois do empate 33-33 no Dragão Caixa, no Porto, ficou bem claro no Palau Blaugrana a diferença de potencial entre os 'dragões' e o campeão europeu em título, apesar da boa réplica final da formação lusa.

Fábio Magalhães, autor de nove golos, foi o melhor marcador portista no pavilhão do FC Barcelona, com Pedro Cruz a anotar seis e Diogo Branquinho quatro.

O próximo jogo do FC Porto na 'Champions' de andebol é já na próxima quinta-feira, 09 de dezembro, com a receção ao Kielce, a quem venceu na Polónia.