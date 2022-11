FC Porto perde e tem muito a melhorar na Liga dos Campeões

Dragões foram derrotados na Alemanha, pelo Magdeburgo, sendo esta a sétima derrota em igual número de jornadas

Uma péssima entrada (4-1, 10-4) fez o FC Porto andar atrás do marcador desde o início, o que foi decisivo para a derrota sofrida esta quinta-feira, no recinto do Magdeburgo, por 41-36.

Esta foi a sétima derrota dos dragões em sete jornadas da Champions, o que os coloca como única das 16 equipas, entre os grupos A e B, sem qualquer ponto.

Porém, há ainda toda a segunda volta para disputar, com mais sete partidas, portanto, pelo que o conjunto de Magnus Andersson tem ainda possibilidades de chegar à fase seguinte.

O suíço Nikola Portner, com 15 defesas, fez uma exibição fantástica, tal como Matthias Musche, com dez golos em dez remates.

Victor Iturriza foi o melhor marcador dos tricampeões, com sete golos em dez remates.