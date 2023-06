FC Porto ou Sporting: este sábado decide-se o título de campeão de andebol

Ao dragão basta empatar para fazer o tetra; leão tem de ganhar e esperar derrota azul e branca para ser campeão.

Este sábado há campeão nacional de andebol. Na 26.ª e última jornada do Campeonato Placard, ou o FC Porto festeja o tetra na Madeira, dependendo apenas de si - basta empatar na visita ao Marítimo -, ou o Sporting será coroado na Maia, estando obrigado a ganhar, o que será tarefa acessível frente a uma equipa que já desceu, a U. Maia, mas tendo de torcer por uma derrota do rival na ilha.

Ou seja, são os dragões, senhores de uma hegemonia evidente na modalidade, com sete conquistas nas últimas dez competições - três campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças -, ou então 13 campeonatos neste novo século, contra três do Sporting, três do ABC, um do Benfica e outro do Madeira SAD, agora Marítimo, a ter tudo na mão. O leitor perceberá, porém, que nestas contas falta um ano, uma vez que estamos a contabilizar 22 temporadas e a soma das conquistas acima referidas dá 21. O "gato" está na época 2019/20, em que a Federação de Andebol de Portugal, devido à covid, não atribuiu o título, apesar se ter jogado toda a fase regular, com os azuis e brancos à frente, com mais dois pontos do que o Sporting (77/75), partindo com um de vantagem (39/38) para a fase final, da qual não se jogou sequer uma jornada.

A luta volta a ser entre leões e dragões. "Temos de entrar focados, todos sabemos que é o jogo do título e foi para isto que trabalhámos a época toda. O grupo está bem e todos sabem o que temos de fazer. Vamos com tudo. Temos de estar unidos do princípio ao fim", disse o capitão do FC Porto Daymaro Salina, acrescentando que "este é um daqueles jogos que se joga com o coração".Pelo lado leonino, foi também um pivô a falar. "A equipa está muito bem e preparada para terminar a temporada na melhor forma. Ainda temos uma chance no Campeonato e a Taça de Portugal, pelo que precisamos estar prontos e não podemos parar", alertou Espen Vag.

Funchal já foi palco de festa azul

Na primeira temporada de Magnus Andersson no comando do FC Porto, 2018/19, os azuis e brancos foram campeões no Pavilhão do Funchal, então frente ao Madeira SAD, na oitava de dez jornadas da fase final. Depois, curiosamente, empataram na visita ao Sporting - ainda não havia "João Rocha" - e perderam em casa frente ao Benfica. Essa época ficou marcada ainda por mais dois registos históricos, com os dragões a ganharem a Taça de Portugal e a conseguirem a primeira dobradinha na modalidade, e a chegar à final-four da Taça EHF.