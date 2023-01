FC Porto oficializa Mamadou Diocou como reforço: "É inexplicável"

Lateral-direito hispano-senegalês é reforço do emblema azul e branco.

O FC Porto oficializou esta segunda-feira a contratação do lateral-direito hispano-senegalês, confirmando assim a notícia avançada por O JOGO em tempo oportuno.

O lateral-direito, que vive em Espanha desde os 9 anos de idade e se formou nas escolas do Barcelona, chegando a sénior, passou pelo alemão Rein-Neckar Lowen antes de chegar ao La Rioja, com o qual os dragões negociaram. Integrou os trabalhos da equipa de Magnus Andersson já esta segunda-feira.

"É um sentimento inexplicável, a oportunidade surgiu de um dia para o outro. Estou muito contente por poder vestir a camisola do FC Porto. Foi uma notícia inesperada. Estava de férias em Madrid, em casa, e o meu agente ligou-me a dar conta desta oportunidade e disse-lhe que era uma grande chance fazer parte do FC Porto, chegámos a um acordo e estou muito contente por estar aqui", começou por dizer aos meios de comunicação oficiais do emblema azul e branco.

"É uma equipa que está sempre no topo da liga portuguesa, que ganha todas as competições e que está sempre na Liga dos Campeões. Estar a este nível não é fácil e quero muito ajudar a equipa em todas as competições, quero agarrar as oportunidades para poder ajudar. É uma equipa que joga na Champions, estou habituado a vê-los na televisão. A equipa, desde os guarda-redes aos pivôs, é formada por jogadores de alto nível e, pessoalmente, não conheço ainda ninguém, mas o Ignacio Plaza é espanhol e, em categorias inferiores da seleção, coincidi com o irmão dele e dava-me muito bem com ele. Antes de vir, contactei-o e perguntei se me podia ajudar a adaptar e isso ajuda a que as coisas sejam mais fáceis", disse ainda.