FC Porto goleia Águas Santas e sagra-se tricampeão nacional de andebol

"Dragões" visitaram e venceram o Águas Santas por 18-34.

O FC Porto visitou e venceu esta sexta-feira o Águas Santas, por 18-34, na 29.ª e penúltima jornada do campeonato, sagrando-se tricampeão nacional de andebol.

Ao intervalo, os "dragões" já venciam por 13-9, vantagem bastante ampliada na segunda parte, na qual os portistas entraram de forma avassaladora.

De recordar que este é o terceiro campeonato consecutivo do FC Porto, que venceu em 2018/19 e 2020/21. Em 2019/20 o título não foi atribuído, devido à pandemia de covid-19.

Este é o 23.º título de campeão nacional da formação azul e branca, o 13.º neste século. O Sporting segue em segundo no "ranking", com 19.

O FC Porto garantiu assim o título a uma ronda do final, ao passar a somar 85 pontos, contra 80 do Benfica, segundo, e 79 do Sporting, terceiro, com menos um jogo disputado.