FC Porto faz regressar o central Diogo Oliveira

Jogador de 23 anos está no Suhr Aarau e assinou por três anos, precavendo o assédio de grandes clubes a Rui Silva e Miguel Martins

Diogo Oliveira, central de 23 anos que se formou no CA Leça e passou pelos juniores do FC Porto antes de rumar ao Avanca e depois emigrar, vai regressar ao Dragão Arena na próxima temporada, tendo assinado até 2024.

Os portistas chegaram a acordo com o jogador do suíço Suhr Aarau em janeiro do ano passado, precavendo já na altura o interesse de vários dos grandes clubes europeus nos centrais Rui Silva e Miguel Martins.

O natural de Leça da Palmeira passou dos juniores do FC Porto para os seniores do Avanca, onde foi orientado por Carlos Martingo, atual adjunto de Magnus Andersson, antes de emigrar para a Alemanha, onde jogou no Balingen-Weilstetten, antes da mudança para a Suíça.

"Estou muito feliz por regressar a Portugal e ao FC Porto, onde já tive oportunidade de jogar e de conhecer a casa. Ainda para mais num momento em que o FC Porto é uma equipa tão forte, das melhores equipas da Europa. Não esperava que o FC Porto falasse comigo. Quando isso aconteceu não pensei duas vezes. Jogar na equipa principal do FC Porto é um sonho que sempre tive", contou Diogo Oliveira ao Porto Canal.

"Estou há três anos fora, nunca joguei na Liga dos Campeões, o sonho de qualquer andebolista; no FC Porto terei essa oportunidade. Sinto que, estando em Portugal, também será mais fácil ser visto pelo selecionador nacional e ter uma oportunidade", diz Oliveira, com um elogio particular: "A competitividade dentro da equipa é das coisas mais importantes. Conheço pessoalmente todos os jogadores do FC Porto, sei que são todos grandes jogadores e grandes pessoas. O Rui Silva, para mim, é um central que sempre adorei ver jogar e é alguém com quem eu poderei aprender muito. Estou ansioso por lutar pelo meu lugar e por aprender muito com ele, porque de certeza tem muito para me ensinar".