FC Porto exibe-se a alto nível em Águas Santas

Fábio Magalhães na liderança do ataque do FC Porto

Dragões somaram a 19.ª vitória consecutiva no campeonato e superaram com claros 26-34 a visita a um dos adversários mais difíceis

O FC Porto passou com distinção na visita ao Águas Santas, equipa que apenas tinha duas derrotas esta época, vencendo os maiatos por 26-34 graças a uma segunda metade de grande qualidade.

Foi o 19.º triunfo consecutivo dos dragões, que lideram invictos e com 57 pontos, tendo o Sporting na segunda posição, a oito pontos. O Águas Santas é sétimo, com 36 pontos, mas tem menos cinco jogos realizados do que os portistas.

Em Águas Santas, foi a equipa local a começar na frente, liderando nos primeiros 10 minutos e até aos 5-4. Foi após duas boas defesas de Alfredo Quintana que os portistas conseguiram virar o jogo, tendo o guarda-redes da Seleção Nacional, que voltou às grandes exibições, sido precioso para segurar a vantagem até ao intervalo (13-14), pois a partida continuou muito equilibrada, até no confronto tático: a partir dos 20 minutos ambas as equipas passaram a atacar em 7 contra 6, mas nenhuma tirou grandes vantagens do sistema.

Uma má entrada do Águas Santas no segundo tempo decidiu o jogo, pois os portistas ampliaram para 14-17 e nunca mais abrandaram.

Com Diogo Branquinho (7 golos) e António Areia (6) a fazerem todos os 60 minutos, e tendo Quintana - que ainda marcou dois golos de baliza aberta! - apenas dado o lugar a Mitrevski em alguns livres de sete metros, o FC Porto esteve notoriamente a ganhar embalagem para a visita ao Meshkov Brest, uma partida que pode ser decisiva na definição dos lugares do grupo da Liga dos Campeões.

Já o Águas Santas, e apesar de algumas ausências, provou ter equipa para se aproximar dos primeiros lugares, pois Pedro Cruz continua um atirador imparável (12 golos) e Pedro Seabra alimenta com mestria o jogo dos pivôs.