FC Porto esmagador no fecho da sexta ronda do campeonato de andebol

Dragões receberam e venceram o Póvoa Andebol, por 44-26, no encontro que fechou a sexta jornada do Campeonato Placard Andebol 1

Pela terceira vez esta época, o FC Porto passou a marca dos 40 golos no Campeonato Placard Andebol 1, sendo, de resto, a única equipa que o conseguiu.

Este domingo, no Dragão Arena, azuis e brancos e Póvoa Andebol encerraram as contas da sexta jornada, com vitória para os da casa, por 44-26.

Ao intervalo, o rumo da partida estava já mais do que definido, com 25-14.

O lateral-direito Jack Thurin, com dez golos, Pedro Valdés, com quatro, várias assistências e muito bem na defesa, e Nikola Mitrevskic, com 19 defesas e 42% de eficácia, merecem destaques individuais.

Resultados:

ABC-Benfica, 23-36

Belenenses-Santo Tirso, 37-25

U. Maia-Avanca, 26-28

V. Setúbal-FC Gaia, 30-28

Marítimo-Águas Santas, 32-30

Sporting-Ac, Viseu, 39-19

FC Porto-Póvoa, 44-26

Classificação:

1.º Sporting, 6 jogos, 18 pontos

2.º Benfica. 6, 18

3.º FC Porto, 6, 16

4.º ABC, 6, 16

5.º Águas Santas, 6, 14

6.º Belenenses, 6, 13

7.º Marítimo, 6, 13

8.º Póvoa Andebol, 6, 12

9.º V. Setúbal, 6, 10

10.º FC Gaia, 6, 10

11.º Avanca, 6, 8

12.º U. Maia, 6, 6

13.º Santo Tirso, 5, 5

14.º Ac. Viseu, 5, 5