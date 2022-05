FC Porto enviou carta à Federação de Andebol na sequência do clássico com o Sporting

"Dragões" acusam Sporting de "receber e interagir com os demais agentes desportivos em jogos com o FC Porto de uma maneira absolutamente inaceitável".

O FC Porto informou esta quinta-feira ter enviado uma carta à Federação de Andebol de Portugal na sequência das incidências registadas no clássico com o Sporting, no Pavilhão João Rocha, de onde os "dragões" saíram no sábado com um triunfo por 29-28, aproximando-se do título.

O emblema azul e branco acusa o Sporting de "receber e interagir com os demais agentes desportivos em jogos com o FC Porto de uma maneira absolutamente inaceitável", não tendo o sábado sido exceção.

"Tal postura não só condicionou o ambiente como poluiu a postura dos espectadores no recinto. Voltaram a repetir-se cenas lamentáveis de intimidação e de comportamentos antidesportivos que levaram a constantes interrupções de jogo em resultado de arremesso sistemático de objetos em direção aos jogadores do FC Porto", lê-se.

O FC Porto acredita ainda "que o ambiente criado e as pressões constantes, bem como as paragens e a postura intimidatória já referida parece também ter trazido consequências em função da condução do jogo em matéria de arbitragem, o que é absolutamente impensável quando a competição chega a um momento decisivo", dando vários exemplos.

Por fim, os azuis e brancos pedem "aos órgãos federativos para que sejam tomadas medidas para que situações e comportamentos do género sejam exemplarmente punidos - garantindo que não se repitam".

Leia também Ciclismo Caso W52-FC Porto adia Grande Prémio do Douro Internacional Global Media quer contar com os azuis e brancos e aguarda esclarecimentos sobre a investigação do Ministério Público. A corrida que se devia iniciar no dia 23 será entre 14 e 17 de julho, com cinco etapas, podendo ainda crescer se os portistas tiverem a sua situação clarificada e alinharem. Federação não os quer em competição.

Leia a carta na íntegra:

"Como é do V/conhecimento, tem sido habitual por parte da equipa visitada e seus dirigentes receber e interagir com os demais agentes desportivos em jogos com o Futebol Clube do Porto ("FC Porto") de uma maneira absolutamente inaceitável e o passado sábado não foi exceção a esta já "máxima" do Sporting CP.

Tal postura não só condicionou o ambiente como poluiu a postura dos espectadores no recinto. Voltaram a repetir-se cenas lamentáveis de intimidação e de comportamentos antidesportivos que levaram a constantes interrupções de jogo em resultado de arremesso sistemático de objetos em direção aos jogadores do FC Porto.

Num claro atentado à integridade física dos atletas, particularmente na zona de baliza defendida pelo FC Porto, o recinto de jogo foi constantemente molhado com líquidos enviados das bancadas. Esta situação deu origem a constantes interrupções em vários momentos e por vários minutos procurando condicionar o desempenho dos jogadores do FC Porto, que sempre demonstraram um grande fair-play e maturidade competitiva. Mais, tememos que estes comportamentos agora afetem também a equipa contrária e a sua liderança.

Tal confirma-se até no plano tático por parte dos responsáveis do andebol do Sporting - que vão da já referida intimidação à vitimização, com uma forte dose de teatralização em que não esconde o mau perder! "Faz teatro!" são as palavras ouvidas dos responsáveis técnicos do Sporting durante um time out, o que diz tudo!

Acresce, finalmente, a tudo isto, que o ambiente criado e as pressões constantes, bem como as paragens e a postura intimidatória já referida parece também ter trazido consequências em função da condução do jogo em matéria de arbitragem, o que é absolutamente impensável quando a competição chega a um momento decisivo!

Por nos preocupar, deixamos os seguintes exemplos taxativos:

Aos 52m - Validação de golo do Sporting em clara violação da área;

Aos 53m - Vermelho indevido a jogador do FC Porto com dualidade de critérios comparando com comportamento idêntico de jogador do Sporting em jogada anterior;

Aos 57m - Exclusão indevida de 2 minutos de jogador do FC Porto quando a simulação foi do adversário;

Aos 59m - Exclusão de 2 minutos com marcação indevida, pasme-se, de livre de 7 metros num contacto casual e provocado pelo jogador do Sporting.

Por tudo o acima exposto,

O FC Porto vem requerer (reiterando anteriores apelos) aos órgãos federativos para que sejam tomadas medidas para que situações e comportamentos do género sejam exemplarmente punidos - garantindo que não se repitam (como os próprios responsáveis federativos testemunharam e de que foram também alvo)!

A verdade é que a solidez da equipa do FC Porto, a sua maturidade e a experiência de um conjunto de homens que não só veste orgulhosamente as cores do FC Porto como, em boa parte, as cores da seleção nacional, e que também por isso merecem o nosso respeito e elogio, permitiram que os comportamentos descritos em campo e recinto não fossem respondidos na mesma moeda, levando a um descontrolo que entendemos que todos no Andebol temos de combater e evitar.

Honrando este espírito e com base nas preocupações enumeradas,

Requer-se a V/Exas que se façam todas as diligências, em matéria de arbitragem, disciplina e organização de jogos, por forma a punir severamente os comportamentos expostos e terminar de uma vez por todas com um estilo de andebol que não é o nosso nem o que leva o nome do FC Porto e de Portugal pela Europa e pelo Mundo fora!"